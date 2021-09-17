В РФ захотели ввести ограничения для антипрививочников после первого за 17 лет случая столбняка
После первого за 17 лет случая столбняка в Свердловской области в России заговорили о введении новых мер для антипрививочников. Наказывать могут ограничением на работу или лечением за деньги.
Столбняк - не единственное заболевание, влекущее трагические последствия в случае отсутствия прививки. К таким болезням относят полиомиелит. Смертельно опасны коклюш, дифтерия и туберкулез.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал телеканалу «360», что за границей жестко относятся к вопросам вакцинации. За отказ от юридически обязательных прививок там назначают огромные штрафы.
Врач предложил начать лечить непривитых людей за деньги.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров считает, что нужны ограничения на определенные виды деятельности в случае отсутствия прививки.
Напомним, на Урале обнаружили столбняк у пятилетнего ребенка. Ребенок не был привит. Врачи спасли несовершеннолетнего, но у него остались серьезные неврологические нарушения.