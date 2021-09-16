В российском регионе впервые за 17 лет появился заболевший столбняком
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о случае столбняка в регионе. Выявлен первый заболевший за 17 лет.
Болезнь диагностировали у пятилетнего ребенка в Верхней Пышме в июне. Ребенок заболел, когда упал с велосипеда и получил ссадины.
Родители не обратились за экстренной профилактикой против столбняка, в результате срочную медицинскую помощь отсрочили на 2 недели. Ребенок попал в стационар, где находился несколько месяцев.
Его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Ребенка спасли, но последствия болезни остались - у несовершеннолетнего серьезные неврологические нарушения.
Случаев столбянка в регионе не было 17 лет из-за высокого уровня вакцинации против этой инфекции, говорится на сайте ведомства.
Столбняк - смертельно опасное заболевание, которое приводит к нарушению центральной нервной системы. Возбудитель попадает в организм через бытовые травмы, глубокие раны, ожоги и др.