В РФ разрешат вернуться 300 тысячам гастарбайтерам-преступникам. Их амнистировали
В РФ вернутся гастарбайтеры, ранее высланные из страны за различные нарушения. По словам президента общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадима Коженова, число иностранцев, которым позволят вновь проживать и трудиться на территории нашей страны, достигает 300 тысяч.
«Путём достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы», — заявил Коженов.
Он не стал пояснять, с кем и какие переговоры велись, также не стал раскрывать, за какие деяния гастарбайтеры были выдворены из России.
По одной из версий, за данным решением может стоять руководительница Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Она убеждена, что журналисты специально выдумывают новости о преступности мигрантов с целью криминализировать образ иностранцев, передаёт Telegram-канал «Readovka».
Ранее сообщалось о том, что москвичка прописала в своей квартире свыше 500 тысяч южан.