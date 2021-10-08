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Москвичка прописала в своей квартире свыше полутысячи южан
8 октября, 2021 10:25
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В Москве силовики задержали 37-летнюю местную жительницу, прописавшую в своей квартире 562 граждан, прибывших с юга страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранителями установлено, что москвичка за деньги регистрировала в своем жилище в поселке Рогово южан. При этом в квартире на деле никто не проживал - она пустовала. Сколько именно денег женщине удалось заработать на прописке, неясно.
Полицейские возбудили сразу несколько уголовных дел по факту фиктивной регистрации, передает ТАСС.
Ранее в Москве на Красной площади силовики задержали блогера, захотевшего устроить праздник в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина.
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