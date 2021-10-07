Блогер запустил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения Владимира Путина — его задержали
Ночью на Красной площади в столице блогер Никита Головин запустил фейерверк. Примечательно, что праздничное настроение пранкер пытался вызывать среди горожан в канун дня рождения президента РФ Владимира Путина.
Он обратился к своим подписчикам в соцсетях с призывом не повторять подобное.
«Чего стоил мне этот ролик», — подписал он видео, снятое на месте событий.
В самом начале записи Головин стоит с двумя большими петардами. Когда они начали стрелять, к площади тут же подъехали полицейские. Они долго гнались за блогером на автомобиле, и, в конечном итоге, задержали его.
Накажут ли блогера за фейерверки, неясно. Сотрудники правоохранительных органов пока не комментируют произошедшее, передаёт «360».
Ранее сообщалось о том, собирается ли российский лидер накрывать на стол в честь своего 69-летия.