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Угощает ли Путин коллег в день рождения и как отмечает 7 октября президент
7 октября, 2021 13:34
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Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, угощает ли глава государства Владимир Путин коллег в день рождения. Кремлевский чиновник описал, как отмечает 7 октября российский лидер?
По словам Пескова, «традиции проставляться нет». В Кремле напомнили, что у администрации рабочий день. Кроме того, Путин 7 октября весь в делах - он редко освобождает его от работы.
Об этом написал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Сегодня Путину исполнилось 69 лет. Назван президент страны, который первым лично поздравил его с днем рождения. Им оказался не глава Беларуси Александр Лукашенко, с которым Путин встречается чаще других.
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