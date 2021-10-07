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Политика
Назван первый лично поздравивший Путина президент. Это не Лукашенко
7 октября, 2021 11:19
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Kremlin Pool/Global Look Press
Назван первый из президентов, лично поздравивший главу России Владимира Путина с 69-летием. Это не белорусский лидер Александр Лукашенко, с которым российский президент только с 2000 по 2020 годы встречался 105 раз.
Первым Путина поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он позвонил в Россию утром, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
По его данным, Мирзиеев пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов. Заодно он обсудил будущий визит в Россию.
Ранее сообщалось о поздравлении Лукашенко в адрес Путина. Пресс-служба белорусского лидера привела текст поздравительной телеграммы.
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