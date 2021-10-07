Лукашенко поздравил Путина с 69-летием и пожелал здоровья
Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко привела текст поздравления, которое адресовано российскому лидеру Владимиру Путину. Напомним, 7 октября политику исполняется 69 лет.
В послании говорится о «созидательной государственной деятельности» и «беззаветном служении Отечеству», которые позволяют Путину защищать национальные интересы, повышать влияние России в мире, создавать условия для роста экономики и благосостояния граждан.
Лукашенко отметил пристальное внимание российского президента к интеграции России и Беларуси, что, по его мнению, будет способствовать развитию в рамках Союзного государства и укреплению дружбы между народами.
В заключение глава республики пожелал Путину здоровья, бодрости духа, претворения в жизнь планов.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, как президент проведет свой день рождения. Он будет на рабочем месте, а вечером встретится с родными.