В РФ разделили зарубежные страны на «своих» и «чужих». К Германии возникли вопросы
Жители России поразмышляли на тему дружественных и недружественных РФ государств. По мнению 58% опрошенных граждан, самой дружественной является на сегодняшний день Беларусь. К слову, начиная с 2013-го года, число людей, разделяющих эту точку зрения, только увеличивается. Последние три года данное представление стабилизировалось на отметке 58-62%.
На втором месте расположилась КНР (38%), на третьем — Казахстан (34%). Также в топ-10 дружественных стран внесены Армения, Индия, Сирия и одна единственная европейская страна — Германия.
Говоря о недружественных государствах, россияне, в первую очередь, выделили США (66%, на 6 процентов больше, чем в прошлом году), следом назвали Украину (40%, на 5 процентов больше, чем в 2020-м), а также Великобританию. Как отмечают социологи, в списке значатся Польша, Германия, Грузия и ранее ни разу не называемая в котексте Чехия.
Кроме того, как оказалось, 83% жителей страны уверены в том, что у России есть враги, 13% утверждают обратное, передает признанный в РФ НКО-иноагентом «Левада-центр».
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о расширении списка недружественных России стран.