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Политика
Сергей Нарышкин рассказал о расширении списка недружественных России стран
10 июня, 2021 13:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о том, как должны вести себя иностранные государства, чтобы не попасть в список недружественных РФ стран.
По его словам, властям из-за рубежа следует уяснить следующее: шантаж, провокации, ложь и попытка говорить с позиции силы лишь усугубляют не самые благоприятные отношения с Россией, а не улучшают их.
«С Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Он также подчеркнул, что РФ стремится к сокращению списка недружественных государству стран, а не расширению.
На 2021-й год в этом списке значатся Соединённые Штаты Америки и Чехия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не стремится оказывать влияние всему миру.
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