В прогнозе погоды на «России 24» рассказали про «настоящую русскую весну» в Донбассе
На канале «Россия 24» показали «политизированный» прогноз погоды. Специалисты «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал про «настоящую русскую весну» в Донбассе. Напомним, так назывались массовые акции протеста против украинских властей в городах Юго-Восточной Украины в 2014 году после силовой смены власти.
Тишковец в прогнозе погоды заявил, что Луганская и Донецкая области по климату всегда были ближе к России, чем к Украине. Начало годы для страны ознаменовалось «сильнейшим давлением со стороны Северной Атлантики», «из-за аномального влияния Запада» государство «перегрелось».
Далее ведущий говорит: «На Донбассе и в Луганске — настоящая русская весна: около +10 на термометрах, немного пасмурно, но осадков немного».
Во вторник Донбасс «попал под влияние очередного вихря», но в ближайшее время регион ждет «освежающий воздух со стороны Скандинавии, облачность уплотнится» и воздушные массы начнут прогреваться, пишет Znak.com.
Ведущий прогнозирует, что происходящие события в атмосфере приведут к улучшению погоды. В ближайшие два дня там возможны дожди.
Метеоролог объяснил «Подъём», что горячо поддерживает признание ЛДНР, а текст - его собственные. Он отметил, что в «Фобосе» все бывшие офицеры.
«И я переплёл этот обзор с событиями в Донбассе. И безусловно, это моё личное отношение к тому, что происходит», - заявил он, не увидев ничего неуместного.
21 февраля Россия признала ЛНР и ДНР. После решения Евросоюз, США, Великобритания и другие страны ввели санкции.
Вторая волна ограничений может коснуться «народного банка» - «Сбера». Об этом сообщил высокопоставленный источник в администрации США.
Пока санкции затронули «военный банк» - «Просвязьбанк», «Банк «Россия» и другие. Под ограничения попали депутаты Госдумы, а также российская элита и ее дети.