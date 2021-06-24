В Правительстве РФ захотели заменить мигрантов на стройках неработающими пенсионерами
В России придумали, куда деть неработающих пенсионеров. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллин, данную категорию граждан было бы неплохо отправить трудиться на стройки.
Политик подчеркнул, сейчас отрасль испытывает не самые благоприятные времена, поскольку ситуация с коронавирусом в стране стала ухудшаться, а мигранты не торопятся приезжать в Россию.
«Надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
По его словам, с помощью пенсионеров рабочих рук на стройплощадках стало бы больше, что, неминуемо, отразилось бы на экономическом состоянии страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подчинённым скорее привить мигрантов от COVID-19, но только за деньги.