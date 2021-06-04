Новости – Политика
Политика
Владимир Путин поручил подчиненным привить мигрантов от COVID-19 за деньги
4 июня, 2021 15:13
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин поручил подчиненным проработать вопрос об организации платной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для приезжающих в Россию граждан.
Он отметил, что федеральному правительству, а также региональным властям и представителям бизнеса необходимо детально проработать процесс получения мигрантами отечественного лекарственного средства, передает ТАСС.
Ранее стало известно, в каком формате пройдет встреча лидера РФ с президентом США.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку