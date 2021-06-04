Разговор Владимира Путина с Джо Байденом пройдет за закрытыми дверями
В Кремле рассказали о том, в каком формате пройдет встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, руководители стран будут разговаривать за закрытыми дверями в присутствии приближенных.
«Мы исходим из того, что будет формат с участием делегаций и с участием ближайших помощников и тет-а-тет», — заявил представитель официальной резиденции президента РФ.
Сколько времени продлится беседа, остается загадкой. Известно лишь то, что лидеры государств не собираются себя ограничивать, передаёт агентство РИА Новости.
По итогам встречи президент РФ намерен встретиться с пулом журналистов.
Напомним, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня.
Ранее в Киеве начали переименовывать улицы с советскими названиями, спикер Госдумы назвал данный ход опасной затеей.