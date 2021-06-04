Вячеслав Володин считает переименование переулка Терешковой в Киеве опасной затеей
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение киевских властей, связанное с необходимостью переименовать переулок Терешковой в городе, а также несколько других улиц с советскими названиями. По его мнению, руководство Украины ходит по тонкому льду, отбирая у граждан самое ценное.
Как отметил спикер ГД, «обновление» происходит в республике поэтапно: сначала запретили русский язык, после разрушили православную церковь, переписали историю, сейчас намереваются взяться за достижения советского времени. Володин убежден, что такие шаги делаются исключительно для одной цели — удержать власть. Но зачем же преуменьшать заслуги первой женщины-космонавта?
«Зеленский и Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться. Но путь, ими выбранный – неправильный. Более того, опасный. Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное - вряд ли забудется», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Вячеслав Володин обратился к странам бывшего соцлагеря с требованием извиниться перед Россией.