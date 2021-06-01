Вячеслав Володин обратился к странам бывшего соцлагеря с требованием извиниться перед Россией

Политика

Страны бывшего соцлагеря, Прибалтики, а также Украина, Чехия, Грузия беспрестанно клянчат деньги, при этом заявляют о своём независимом положении на международной арене. По мнению председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, так быть не может и не должно.

Но это еще полбеды. Спикер нижней палаты парламента подчеркивает, что вышеупомянутые государства при любом удобном случае обвиняют во всех своих бедах Россию.

Украина не находит себе места из-за газопровода «Северный поток — 2», Чехия выдумала обвинения против РФ после взрыва боеприпасов, Прибалтика выпрашивает «компенсации» за советский период.

«Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали», — заявил Володин.

По мнению председателя Госдумы, лидеры вышеупомянутых государств должны извиниться перед Россией и попытаться начать выстраивать отношения по-новому.

«Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства», — заключил спикер ГД в своём Telegram-канале.

Ранее Володин предложил поддерживать регионы России денежными средствами адресно.