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Политика

Вячеслав Володин предложил поддерживать регионы РФ деньгами адресно

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 09:50
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 09:50
2 мин
State Duma Russia/via Globallookpress.com
State Duma Russia/via Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что федеральные власти недостаточно эффективно поддерживают регионы. По словам спикера нижней палаты парламента, в первую очередь, проблема заключается в неверных расчетах специалистов из Министерства финансов РФ.

Володин предложил ведомству вместе придумать новые методики распределения траншей федеральной помощи регионам страны, поскольку существующие ныне способы поддержки субъектов РФ не работают.

Кроме того, спикер убеждён, что господдержка должна оказываться адресно.

«Считаем, необходимо в первую очередь поддержать тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить», — предложил Володин распределять между регионами средства, выделенные из федерального бюджета на инфраструктурные проекты.

Он подчеркнул, что каждый субъект необходимо изучить, поскольку регионы-доноры должны получать одну сумму, а регионы с низкой бюджетной обеспеченностью — другую. Правительство займётся разработкой новых методик и представит их депутатам, сообщил председатель Госдумы в своём Telegram-канале.

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