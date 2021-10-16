В правительстве признали возросшую смертность из-за коронавируса
Смертность из-за Covid-19 возросла в разы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Очень высокие показатели сменности от коронавируса фиксируются в России все последние месяцы. По словам Голиковой, единственным способом защитить себя от летального исхода - это вакцинироваться, пишут «РИА Новости».
«Это является залогом сохранения и вашей жизни, и жизни ваших близких, а также жителей России в целом и вашего региона», - отметила вице-премьер.
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 33 208 новых случаев заражения коронавирусом и 1 002 летальных исхода. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это самый высокий показатель заболевших и погибших от болезни за все время существования пандемии в России.