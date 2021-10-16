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В России установлены два новых коронавирусных антирекорда
16 октября, 2021 11:38
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 33 208 новых случаев заражения коронавирусом и 1 002 летальных исхода. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Это наибольшее число заболевших и умерших за сутки от коронавируса за все время пандемии в России.
Общее число заболевших в России достигло 7 958 384, зафиксировано 222 315 летальных исходов, выздоровели 6 981 907 человек, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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