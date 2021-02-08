В правдивость фильма о «дворце Путина» поверили больше половины россиян

Общество

26% жителей России посмотрели фильм оппозиционера Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В абсолютной достоверности содержащейся в нем информации уверены 17% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (признан Минюстом иноагентом). Фильм чаще всего смотрели респонденты от 18 до 24 лет (37%), реже - жители старше 55 (23%).

10% граждан не видели фильм. 32% слышали о нем без подробностей. Ничего не знают о расследовании 31% россиян, пишут «Открытые медиа».

38% считают, что изложенные в нем данные похожи на правду, хотя проверить достоверность сложно. 17% верят, что все сказанное в расследовании - правда. 33% считают, что фильм - абсолютная ложь.

Фильм Навального вышел 19 января. В нем говорилось о резиденции президента России Владимира Путина в Геленджике стоимостью 100 млрд рублей. Через 10 дней после выхода фильма бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что объект принадлежит ему.