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В правдивость фильма о «дворце Путина» поверили больше половины россиян

Лилия Караева
8 февраля, 2021 12:57
2 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 12:57
2 мин
Владимир Путин
Globallookpress

26% жителей России посмотрели фильм оппозиционера Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В абсолютной достоверности содержащейся в нем информации уверены 17% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (признан Минюстом иноагентом). Фильм чаще всего смотрели респонденты от 18 до 24 лет (37%), реже - жители старше 55 (23%).

10% граждан не видели фильм. 32% слышали о нем без подробностей. Ничего не знают о расследовании 31% россиян, пишут «Открытые медиа».

38% считают, что изложенные в нем данные похожи на правду, хотя проверить достоверность сложно. 17% верят, что все сказанное в расследовании - правда. 33% считают, что фильм - абсолютная ложь.

Фильм Навального вышел 19 января. В нем говорилось о резиденции президента России Владимира Путина в Геленджике стоимостью 100 млрд рублей. Через 10 дней после выхода фильма бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что объект принадлежит ему.

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