Политика

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что так называемый дворец в Геленджике принадлежит ему, передает РИА Новости.

Чуть позже такая же информация появилась в телеграм-канале Mash. Как заявил миллиардер, на территории комплекса сейчас ведется строительство апарт-отеля — именно поэтому, подчеркнул Ротенберг, в здании имеется достаточно большое количество комнат.

Ранее Алексей Навальный заявил, что на мысе Идокопас для Владимира Путина был построен дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Президент утверждает, что эта недвижимость ему не принадлежит.

Ранее сообщалось, что один из трех миллиардеров в ближайшее время объявит себя владельцем «дворца Путина»