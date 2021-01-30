Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Российский миллиардер Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина»

Сергей Михневич
30 января, 2021 15:12
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 15:12
1 мин
Российский миллиардер Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина»
Navalny.com

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что так называемый дворец в Геленджике принадлежит ему, передает РИА Новости.

Чуть позже такая же информация появилась в телеграм-канале Mash. Как заявил миллиардер, на территории комплекса сейчас ведется строительство апарт-отеля — именно поэтому, подчеркнул Ротенберг, в здании имеется достаточно большое количество комнат.

Ранее Алексей Навальный заявил, что на мысе Идокопас для Владимира Путина был построен дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Президент утверждает, что эта недвижимость ему не принадлежит.

Ранее сообщалось, что один из трех миллиардеров в ближайшее время объявит себя владельцем «дворца Путина»

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Владимир Путин
Навальный
Политика
расследование
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!