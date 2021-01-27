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В Польше пришлось приостановить вакцинацию граждан от COVID-19 из-за кражи препаратов

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 13:34
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 13:34
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Польше неизвестные похитили пузырьки вакцин против новой коронавирусной инфекции. О краже препаратов сообщила сегодня местная полиция.

Известно, что инцидент произошел в Варминьско-Мазурском воеводстве страны. Правоохранительные органы отметили, что пузырьки вакцин хранились в частном медучреждении. Неизвестные выбили стекло, чтобы проникнуть в здание и украсть препараты.

«Установлено, что пропали три пузырька вакцины от коронавируса, в общей сложности 18 доз», – цитирует пресс-секретаря полиции в Дзялдово Юстину Новицкую ТАСС.

Она добавила, что злоумышленники вынесли и другие лекарственные средства, только не стала уточнять, какие именно. В настоящее время ведутся следственные действия.

Вакцинацию записавшихся на получение препарата от COVID-19 граждан пришлось отложить.

Ранее сообщалось о том, что Китай намерен поставлять свою вакцину от коронавирусной инфекции в Беларусь.

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ТЕГИ
Польша
коронавирус
вакцина
кража
1 мин
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