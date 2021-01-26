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Китай собирается поставлять свою вакцину от коронавируса в Беларусь

Антон Мельников
26 января, 2021 19:38
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 19:38
1 мин
Pixabay
Pixabay

Власти Китая подтвердили, что готовы в нужных объёмах предоставить Беларуси вакцину от COVID-19. Информация об этом поступила по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Китая Си Цзиньпином.

Согласно сообщению агентства БелТА, лидеры стран уделили особое внимание ситуации с пандемией коронавируса и обменялись данными о предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Си Цзиньпин отметил, что «причин успокаиваться пока нет» и страны продолжат сотрудничать в этом вопросе.

«Также Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме», - цитирует сообщение белорусского агентства «ТАСС».

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Беларусь
коронавирус
вакцина
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