Китай собирается поставлять свою вакцину от коронавируса в Беларусь

Общество

Власти Китая подтвердили, что готовы в нужных объёмах предоставить Беларуси вакцину от COVID-19. Информация об этом поступила по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Китая Си Цзиньпином.

Согласно сообщению агентства БелТА, лидеры стран уделили особое внимание ситуации с пандемией коронавируса и обменялись данными о предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Си Цзиньпин отметил, что «причин успокаиваться пока нет» и страны продолжат сотрудничать в этом вопросе.

«Также Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме», - цитирует сообщение белорусского агентства «ТАСС».