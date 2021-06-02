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В Польше футбольные болельщики попытались освистать российский гимн
2 июня, 2021 07:38
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Alexander ChernykhRussian Look /Global Look press
Во время гимна России перед товарищеским матчем с Польшей, проходящим во Вроцлаве, незначительная группа зрителей попыталась сорвать его исполнение.
Некоторым болельщикам не понравилось, что перед товарищеским матчем включили российский гимн. Пока звучала музыка, они начали свистеть. В тот же момент большая часть стадиона стала хлопать и заглушила свист,
Товарищеский матч Россия - Польша проходил в рамках подготовки к чемпионату Европы, сообщает РЕН.ТВ.
Польша срочно созывает совещание Вышеградской группы. Обсуждать будут Россию.
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