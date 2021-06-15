В Подмосковье «заставят» соблюдать масочный режим
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима. Злостные нарушители могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы до 30 тысяч рублей.
В Подмосковье инспекторы начали строже контролировать соблюдение масочного режима. С 13 июня по 20 июня граждане обязаны использовать маски при нахождении в местах общего пользования.
Организации в обязательном порядке должны не пускать в здания и помещения посетителей без средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.
Следить за соблюдением масочного режима будут в магазинах, больницах, в общественном транспорте, на предприятиях и других местах общего пользования.
Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностные лица - от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица - от 100 до 300 тысяч рублей.
Общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима будут проверять сотрудники ГИБДД, сообщает «360».
В Московскую область «пришли» жесткие ограничения по коронавирусу.