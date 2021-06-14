Новости – Люди
Люди
В Московскую область «пришли» жесткие ограничения по коронавирусу
14 июня, 2021 13:05
1 мин
1 мин
Victor Lisitsyn/Global Look Press
В Московской области вводятся новые ограничения и рекомендации по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте правительства региона.
Согласно документу, с 13 июня по 20 июня граждане обязаны использовать маски при нахождении в местах общего пользования. Организации в обязательном порядке должны не пускать в здания и помещения посетителей, не соблюдающих масочный режим.
Также организациям и ИП рекомендовано организовать стимулирующие мероприятия в виде скидок или подарков для клиентов и работников, которые сделали прививки, сообщает «360».
Санкт-Петербург вводит новые ограничения из-за коронавируса.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку