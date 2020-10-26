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В Подмосковье запретили улыбаться лисам и смотреть зверю в глаза

Лилия Караева
26 октября, 2020 18:34
2 мин
Лиса
Piqsels.com

Минэкологии Подмосковья выпустило инструкцию по поведению граждан при встрече с лисами. Людям посоветовали не улыбаться животным и не смотреть им в глаза.

Хищник может воспринять улыбку за угрожающий оскал, предупредили в ведомстве. Кроме того, жителям запретили делать резкие движения при встрече с животным.

Кому удалось избежать близкого контакта с лисой, рекомендуют пойти в полицию или к местному егерю, чтобы те прогнали животное в лес.

В материале Минэкологии также говорится, что животные выходят к людям в двух случаях: если они заражены бешенством или ищут еду. Понять, что лиса заражена бешенством, помогают обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, мутный взгляд, косогласие.

В ведомстве напомнили, что от животного можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем.

Как уточняет телеканал «360», инструкция появились в связи с участившимися обращениями граждан по поводу встреч с дикими лисами в городах Подмосковья.

В 2019 году дикие лисы начали приходить к жителям Алтая. В регионе были зафиксированы случаи нападения бешеных животных на людей.

темы
Московская область
лиса
инструкция
Минэкологии
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