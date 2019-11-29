Лисы опять терроризируют жителей алтайских сел

На Алтае к жильцам небольших сел из леса начали приходить голодные лисы. В регионе уже зафиксированы случаи нападения бешеных животных на людей.

Как сообщила начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий краевого управления ветеринарии Наталья Кароннова, последние происшествия с лисами были зафиксированы в селе Усть-Иша. Там после ряда нападений животных на селян ввели карантин.

«Лиса покусала двух человек, а потом жители сообщили, что накануне был еще один случай нападения. Лису застрелили, у неё обнаружено бешенство, поэтому люди провакцинированы», — рассказала Кароннова «Интерфаксу».

Она отметила, что подобные ситуации не редко происходят с наступлением у лис голодного периода.

Ранее жительница Канады Ди Галлант спаслась от нападения пумы с помощью песни группы Metallica.

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