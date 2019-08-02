Песня «Металлики» оказалась не по зубам канадской пуме
Жительница Канады Ди Галлант спаслась от нападения пумы с помощью песни группы Metallica. В критический момент девушка включила рок-композицию «Don't Tread On Me», чем до ужаса напугала животное.
Как сообщает vicnews.com, Ди встретила хищника во время прогулки со своим псом. Когда пума устремилась напрямую к канадке, та включила видеозапись и начала громко кричать. Однако животное никак не реагировала на крики и продолжало наступление.
«Я решила напугать ее чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don't Tread On Me», — поделилась Ди.
Как только она включила песню, пума испугалась и убежала прочь.
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