Песня «Металлики» оказалась не по зубам канадской пуме

Жительница Канады Ди Галлант спаслась от нападения пумы с помощью песни группы Metallica. В критический момент девушка включила рок-композицию «Don't Tread On Me», чем до ужаса напугала животное.

Как сообщает vicnews.com, Ди встретила хищника во время прогулки со своим псом. Когда пума устремилась напрямую к канадке, та включила видеозапись и начала громко кричать. Однако животное никак не реагировала на крики и продолжало наступление.

«Я решила напугать ее чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don't Tread On Me», — поделилась Ди.

Как только она включила песню, пума испугалась и убежала прочь.

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