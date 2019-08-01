Семья из Перми обнаружила в туалете полутораметровую змею

В квартиру к многодетной семье в Перми забрался полутораметровый питон. Прибывшие спасатели заявили, что он попал ванную комнату через унитаз или вентиляцию.

Нежданного гостя обнаружила мать семейства. Она «пришла в ужас», запрела змею в туалете и вызвала МЧС. Как позже оказалось, это был королевский питон, уточняет РИА «Новости».

Спасатели не исключают, что рептилия могла попасть в квартиру через вентиляцию, однако никто из соседей пока не заявлял о пропаже любимца. Сейчас питона передали в серпентарий.