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В Подмосковье введут новые ограничительные меры

Дмитрий Байков
9 ноября, 2020 10:50
1 мин
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фото: Pixabay

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 11 ноября будут усилены ограничения для людей старше 65 лет. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что люди старшего поколения тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, поэтому необходимо обеспечить их безопасность.

По его словам, в среду, 11 ноября власти региона будут вынуждены принять дополнительные ограничительные меры. С высокой долей вероятности пожилым людям заблокируют транспортные карты, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что Воробьев уже вакцинировался от коронавируса. Губернатор заявил, что в Московской области уже разворачиваются пункты и готовятся медики для проведения массовой вакцинации от COVID-19. В регионе прививку можно будет сделать по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) бесплатно.

темы
Россия
общество
Московская область
коронавирус
Андрей Воробьев
ограничения
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