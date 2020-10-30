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В Подмосковье от коронавируса вакцинируют бесплатно. Губернатор уже сделал прививку

Дмитрий Байков
30 октября, 2020 08:25
1 мин
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фото: Kremlin.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже вакцинировался от коронавируса. Сегодня ему должны ввести второй компонент препарата.

По словам Воробьева, в Московской области уже разворачиваются пункты и готовятся медики для проведения массовой вакцинации от COVID-19. В регионе прививку можно будет сделать по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) бесплатно.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе. Губернатор в эфире телеканала «360» подчеркнул, что таким образом получится защитить население и избавиться от коронавируса.

В Подмосковье стараются избежать карантина, заявил ранее Воробьев. Однако, чтобы не прибегать к жестким ограничениям, нужна помощь жителей, так как стратегическая задача области — сохранить жизни и достаток людей.

темы
Россия
общество
Московская область
коронавирус
вакцина
Андрей Воробьев
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