Андрей Воробьев назвал карантин бедой и отказался вводить в Подмосковье пропуска
В Подмосковье стараются избежать карантина, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
По его словам, чтобы не прибегать к жестким ограничениям, нужна помощь жителей, так как стратегическая задача области — сохранить жизни и достаток людей.
«Мы здесь, конечно, апеллируем и к руководителям предприятий, и к транспортным компаниям. И жестко проверяем наличие масок в общественном транспорте. Вот прямо без остановки этим занимаемся. Мы стараемся разбудить эту ответственность за то, что происходит вокруг нас. Новая жизнь, новые стандарты, новые условия. И карантин — это ужасно», — отметил Воробьев.
По его мнению, жители Подмосковья должны соблюдать санитарные меры и носить средства индивидуальной защиты.
Также Воробьев сообщил, что в регионе постараются избежать введения пропускной системы, сообщает телеканал «360».
Напомним, с 12 октября в Московской области амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатно обеспечивают «Фавипиравиром». Об этом рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.
По словам Стригунковой, препарат производится в Подмосковье и сейчас дефицита в нем нет. «Фавипиравир» считается эффективным на ранних стадиях болезни и почти в 2 раза сокращает ее течение.