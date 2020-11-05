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В Подмосковье супермаркеты и рынки поддержали пенсионеров в пандемию скидками на продукты

Лилия Караева
5 ноября, 2020 18:20
1 мин
Продукты
Kaluga24.tv

В Московской области решили в пандемию поддержать пенсионеров скидками. Такое начинание местных властей одобрили не только крупные супермаркеты, но и рынки.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в магазинах действуют утренние скидки в размере от 3% до 10%. На некоторых рынках региона дают скидку пенсионерам в 5%, передает телеканал «360».

«Пока таких рынков в области 10, а до конца года будет порядка 50», - рассказал глава региона.

Скидки на продукты для пожилых людей действуют и в маркетплейсе «Фермер Подмосковья». Он заработал с прошлого года и предлагает натуральные продукты питания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прививку от коронавируса сделают бесплатно. Для этого нужен полис обязательного медицинского страхования.

темы
Московская область
пенсионеры
скидки
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