В Подмосковье разыграют вторую квартиру среди привившихся от коронавируса
1 августа в Московской области состоится второй розыгрыш квартиры среди тех, кто привился от COVID-19.
В нем смогут участвовать те, кто сделал прививку, начиная с 25 июня. Будет разыграна однокомнатная квартира в ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе Подмосковья. Площадь жилья на 24 этаже - 40 квадратных метров. В квартире уже выполнена чистовая отделка и установлена сантехника.
В районе предусмотрено все необходимое для комфортной жизни. Там построят школу в 500 метрах от дома и детский сад на расстоянии до 100 метров. В жилом комплексе также возведут поликлинику, сообщает телеканал «360».
Напомним, в конце июня в Подмосковье разыграли трехкомнатную квартиру в ЖК «Новая Пролетарка». На нее претендовали те, кто вакцинировался с 15 по 25 июня.