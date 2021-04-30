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В Подмосковье рассказали о конце войн управляющих компаний

Лилия Караева
30 апреля, 2021 10:38
2 мин
Лилия Караева
30 апреля, 2021 10:38
2 мин
Почтовые ящики
Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как сервис «Умная платежка» помог закончить войну управляющих компаний. Она позволила прекратить грабеж населения.

Сервис появился в прошлом году. Он позволяет оплачивать счета без комиссии, передавать показания, узнавать о задолженностях в режиме онлайн и многое другое.

Главная функция сервиса - защита жителей от двойных квитанций и контроль работы управляющих компаний.

«Это прежде всего связано с войной управляющих компаний. Дело в том, что нормальный человек совершенно справедливо считает, что все это зона ответственности власти. И мы действительно имеем контроль... Но долгое время мы с ними морочились и старались (убрать - прим.) тех, кто просто грабил.», - сказал Воробьев. Его слова приводит телеканал «360».

Губернатор признался, что в регионе «воруют». В связи с этим в Подмосковье регулярно проверяют работу УК и ведут борьбу с недобросовестными коммунальщиками.

Ранее сообщалось о новом сервисе в Подмосковье для быстрой оплаты ЖКХ. Он позволяет возвращать часть коммунальных платежей в виде кешбэка.

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ТЕГИ
Московская область
Андрей Воробьев
Умная платежка
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