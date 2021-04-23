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Платите в срок и экономьте деньги: в Подмосковье запустили выгодный сервис для оплаты ЖКХ

Лилия Караева
23 апреля, 2021 11:26
2 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 11:26
2 мин
Global Look Press
Global Look Press

В Московской области запущен сервис для быстрой оплаты ЖКХ. Приложение позволяет не только удобно осуществлять оплату, но и экономить деньги.

О запуске сервиса под названием «Умная платежка» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Приложением можно пользоваться в телефоне или на сайте.

Оно позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать услуги без комиссии. В сервис добавили функцию напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты.

Губернатор рассказал, что принято решение поощрять жителей, оплачивающих ЖКХ вовремя. Для этого разработана программа «Коммунальный бонус».

Благодаря ей, небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде кешбэка. За год можно сэкономить несколько тысяч рублей, подчеркнул Воробьев.

«Главное — отказаться от бумажной платежки и не допускать просрочек», — подчеркнул глава Подмосковья. Его слова приводит телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Московская область раньше срока завершит газификацию. Сроки сократят с учетом поручения президента России Владимира Путина.

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ТЕГИ
Московская область
ЖКХ
Андрей Воробьев
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