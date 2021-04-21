Подмосковье выполнит поручение Путина раньше всех после его заявления во время послания

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Газификация всей Московской области завершится раньше 2030 года. Сроки сократят с учетом поручения президента России Владимира Путина, данного во время послания парламенту.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Нет сомнений, что поручение президента будет выполнено», - сказал он. Слова Баранова приводит телеканал «360».

У Подмосковья самый высокий процент газификации, подчеркнул он. Средний показатель по стране составляет 70,4%, в то время, как в Московской области эта цифра достигла 96,1%.

Каждый год в регионе газифицируют 50 населенных пунктов. Дополнительно на эти цели с 2021 по 2030 год выделены 34 млрд рублей.

Путин во время послания парламенту 21 апреля заявил, что граждане не должны платить за подведение газа к участку. Он объявил о новых выплатах на детей и обозначил векторы внешней политики.