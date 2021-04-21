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Политика
Путин объявил о выплате неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет
21 апреля, 2021 12:31
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время послания парламенту объявил о поддержке неполных семей. Детям в таких семьях в возрасте от 8 до 16 лет будет назначаться выплата в размере 5 650 рублей.
Это пособие будет ежемесячным. Оно вводится с 1 июля.
Послание парламенту - конституционная обязанность президента. Она прописана в 84 статье Конституции. Для Путина это 17-е послание Федеральному собранию.
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