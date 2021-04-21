Путин объявил о выплате неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет

Политика

Президент России Владимир Путин во время послания парламенту объявил о поддержке неполных семей. Детям в таких семьях в возрасте от 8 до 16 лет будет назначаться выплата в размере 5 650 рублей.

Это пособие будет ежемесячным. Оно вводится с 1 июля.

Послание парламенту - конституционная обязанность президента. Она прописана в 84 статье Конституции. Для Путина это 17-е послание Федеральному собранию.