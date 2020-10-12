В Подмосковье мать повесила своего 4-летнего сына. Отец не смог его откачать

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В Московской области совершено ужасное убийство, многодетная мать повесила своего четырёхлетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла вечером 11 октября в городе Пушкино. Муж гулял с двумя дочерьми, а когда вернулся домой обнаружил тело повешенного маленького сына. Мужчина пытался откачать ребенка, но безуспешно.

Свой поступок 43-летняя мать объяснить не смогла.

Квартиру осмотрели криминалисты, ведутся следственные мероприятия, cсообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что в Москве задержана 25-летняя женщина по обвинению в продаже своей новорожденной дочери через интернет.