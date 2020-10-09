В Москве мать продала новорожденную дочь за 300 тысяч рублей

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В Москве задержана 25-летняя женщина по обвинению в продаже своей новорожденной дочери через интернет. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, подозреваемая специально приехала в Москву из Дагестана, чтобы родить ребенка, а затем продать. За дочь женщина просила 300 тыс. рублей. Однако в роли покупателей оказались сотрудники полиции.

В одной из московских кофеен «сделка» состоялась. Мать передала «покупателям» свою новорожденную дочь и получила деньги.

Вину женщина признала. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее не имеющая средств к существованию жительница Москвы продала ребенка семейной паре, но потом заявила, что его похитили. Кроме статьи о торговле людьми, ей вменяют заведомо ложный донос.