В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля»

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В Подмосковье был застрелен из арбалета владелец ООО «Мясная империя» Владимир Маругов. Убийство произошло накануне вечером.

По предварительной версии, убийство «мясного короля» могло быть совершено при попытке ограбления. В дом 54-летнего Маругова, с которым в тот момент находилась его знакомая, вечером в воскресенье проникли двое преступников масках. Женщину связали угрожая оружием. В хозяина дома выстрелили из арбалета.

Женщина вырвалась и вызвала полицию. Сотрудники полиции преследовали, преступников, но те бросили машину и скрылись в лесу. В салоне автомобиля был обнаружен арбалет, сообщает телеграм-канал «Baza».

Ранее сообщалось, что в Звенигороде грабители обнесли дом предпринимателя на 1,2 миллиона рублей. Все шесть злоумышленников были в медицинских масках.