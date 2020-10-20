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Грабители в медицинских масках связали семью бизнесмена скотчем и обчистили дом

Марьям Ибрагимова
20 октября, 2020 16:45
2 мин
Фото: astrakhanfm.ru
Фото: astrakhanfm.ru

В Звенигороде грабители обнесли дом предпринимателя на 1,2 миллиона рублей. Все шесть злоумышленников были в медицинских масках. Пока их найти не удалось.

Инцидент произошел 15 октября поздно вечером. По словам пострадавшего 45-летнего бизнесмена, дверь в дом была не заперта, поэтому грабители с легкостью ворвались в помещение. Они связали мужчину, его жену и дочь-семиклассницу скотчем, после чего потребовали выдать им ключ от сейфа. Из тайника бандиты достали почти миллион рублей наличными. Кроме денег, они прихватили с собой золотую цепочку и три дорогих смартфона. А потом сбежали.

Бизнесмен пояснил полицейским, что дом не оборудован ни сигнализацией, ни системой видеонаблюдения.

«Следователи собрали отпечатки пальцев, следы материи и обуви, окурок и скотч с места преступления, там же работал кинолог с собакой. Пока злоумышленников найти не удалось. Заведено уголовное дело по статье "Грабеж"», – цитирует «360» источника в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что московские грабители не проявили достаточного упорства и лишились 16 миллионов рублей.

темы
бизнесмен
грабеж
Звенигород
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