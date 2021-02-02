Новости Общество
Общество
В Петербурге закрыли метро и задерживают протестующих
2 февраля, 2021 23:36
1 мин
1 мин
Русская планета
В Санкт-Петербурге станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» полностью закрыты для пассажиров, передает корреспондент «Русской планеты».
В настоящее протестующие в количестве около 200 человек идут в сторону Дворцовой площади. Люди скандируют «Мы не боимся».
У станции метро «Гостиный двор» проходят задержания. Полиция применила электрошокер и дубинки. Проезжающие автомобили сигналят задержанным.
Также стало известно о том, что в метро Петербурга закрыты «Площадь Восстания» и «Маяковская».
Протесты начали вспыхивать после того, как суд постановил заменить навальному условный срок на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку