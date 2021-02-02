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Политика
Суд объявил вердикт оппозиционеру Алексею Навальному
2 февраля, 2021 18:58
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Пресс-служба Мосгорусда
Мосгорсуд объявил вердикт оппозиционеру Алексею Навальному.
По делу "Ив Роше" политику заменен условный срок на реальный. Он приговорён к 3,5 годам колонии общего режима.
При этом, политику зачтён срок, который он отбыл под домашним арестом и время в СИЗО. Таким образом, Навальный должен провести в тюрьме 2 года и 8 месяцев. Приговор может быть обжалован.
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