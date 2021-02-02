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Политика

Суд объявил вердикт оппозиционеру Алексею Навальному

Антон Мельников
2 февраля, 2021 18:58
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 18:58
1 мин
Пресс-служба Мосгорусда
Пресс-служба Мосгорусда

Мосгорсуд объявил вердикт оппозиционеру Алексею Навальному.

По делу "Ив Роше" политику заменен условный срок на реальный. Он приговорён к 3,5 годам колонии общего режима.

При этом, политику зачтён срок, который он отбыл под домашним арестом и время в СИЗО. Таким образом, Навальный должен провести в тюрьме 2 года и 8 месяцев. Приговор может быть обжалован.

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Алексей Навальный
Мосгорсуд
приговор
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