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В Петербурге задержали скандального блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма
9 июня, 2021 10:47
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youtube.com
Накануне вечером в Санкт-Петербурге был задержан Юрий Хованский, имеющий в Рунете репутацию скандального блогера.
Известно, что задержание связано с делом о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В каком именно статусе находится Хованский, правоохранители пока решили не сообщить, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о том, Андрею Пивоварову предъявили обвинение за пост в соцсети Facebook о нежелательной в РФ организации.
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