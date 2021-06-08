Андрею Пивоварову предъявили обвинение за пост в Facebook о нежелательной в России организации
Оппозиционеру, экс-директору ликвидированной организации «Открытая Россия» Андрею Пивоваров предъявили сегодня обвинение по статье 284.1 УК РФ — участие в деятельности нежелательной организации. Об этом говорится в Telegram-канале «Пивоваров».
Известно, что политик находится в настоящее время в Краснодаре в СИЗО. Под стражей ему придется просидеть вплоть до 31 июля.
Уголовное дело было возбуждено в связи с постом Пивоварова на Facebook. 12 августа прошлого года он сообщил своим подписчикам и друзьям в соцсети о сборе средств для проекта «Объединённые демократы» — организация признана в России нежелательной. Деньги должны были пойти на печать агитации и сбор документов. 30-го мая оппозиционера задержали. Теперь за пост в Интернете Пивоваров может сесть в тюрьму на шесть лет.
Также накануне стало известно, что против него возбудили еще одно дело, но на сей раз административное — «о невнесении организации в список иноагентов». Речь идёт об «Открытом Петербурге», созданном Пивоваровым для просветительской деятельности.