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Политика
Андрея Пивоварова арестовали на два месяца
2 июня, 2021 15:15
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Первомайский районный суд Краснодара арестовал оппозиционного политика, экс-директора ликвидированной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова. Его подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией.
«Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года», — цитирует судью ТАСС.
Защита собирается обжаловать решение суда.
Ранее стало известно, что Пивоваров намеревался скрыться от следствия за границей, а именно в Грузии. Так считают в СК. Хотя, как отмечает защита оппозиционера, политик не получал никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела против него.
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