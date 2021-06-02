СК «прицепился» к Андрею Пивоварову из-за поста на Facebook. Его обвинили в попытке скрыться
Экс-глава общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, ставший фигурантом дела о сотрудничестве с нежелательной организацией, не признал в суде вину. Он убеждён, что уголовное дело возбудили из-за его намерения баллотироваться в нижнюю палату парламента.
К слову, следователь пояснил, что дело завели из-за поста в социальной сети Facebook, «в котором содержится агитация сбора средств для печати» для одного из проектов вышеупомянутой компании.
Кроме того, в СК полагают, что Пивоваров собирался скрыться от следствия за границей, а именно в Грузии. Защита оппозиционного политика заявила, что никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела он не получал, соответственно, прятаться не собирался, передаёт РИА Новости.
Напомним, о задержании Пивоварова стало известно накануне.