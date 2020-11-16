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В Петербурге во время пробежки мужчина наткнулся на женскую голову

Дмитрий Байков
16 ноября, 2020 12:30
1 мин
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фото: Flickr

В Приморском районе Петербурга нашли закопанный по голову труп женщины. Днем 15 ноября в лесу неподалеку от Юнтолово местный житель обнаружил торчащие из земли волосы.

Во время пробежки в лесном массиве мужчина заметил торчащие из земли волосы и решил, что это старая кукла, однако пошевелив находку палкой и понял, что это человеческая голова. Он сразу же вызвал полицию.

При предварительном осмотре на теле погибшей обнаружены признаки насильственной смерти. На вид женщине 40-45 лет, ее личность пока не установлена, сообщает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что из Невы выловили пакеты с человеческими останками.

Части тела были найдены в районе дома №38 по проспекту Обуховской Обороны. По предварительным данным, это могут быть останки рабочего одного из питерских заводов, который был убит своим коллегой.

темы
Россия
общество
Санкт-Петербург
происшествие
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